Совет от шеф-повара: перед походом в ресторан поешьте дома

Чревоугодие не должно быть целью похода в ресторан или гости, считает известный бренд-шеф многих московских ресторанов Антон Калер

"Я всем советую, если вы идете в гости или ждете гостей, обязательно перед застольем нужно поесть. Как бы это странно не звучало. И потом, в течение всего вечера или ночи спокойно, понемногу съел, потом закусил, и тогда застолье пройдет как надо", — уверяет шеф-повар.

То же касается и похода в ресторан.

"Очень многие люди почему-то в ресторан приходят поесть, ожидая, что уже через 10 минут после заказа им принесут блюдо. Но так не бывает. Ресторан на то и ресторан: вы пришли посмотреть на интерьер, вас обслуживают, принесли вам тарелочку красивую", — отметил бренд-шеф.

Зачем на самом деле надо ходить в ресторан, известный кулинар Антон Калер рассказал в эфире радио Sputnik.