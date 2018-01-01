Врач-психиатр: есть секрет запоминания паролей

Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович поделился секретом того, как не забыть пароль электронной почты, sim-карт и соцсетей

Современная жизнь и сопровождающие ее технологии обязывают любого человека использовать различные пароли: будь то для входа на банковский счет, персональную страницу в социальной сети или в электронную почту.

"Везде нужны какие-то пароли, какие-то логины, и человек от этого начинает дуреть. Ситуация достигает абсурда", — констатировал собеседник радио Sputnik.

Однако, говорит специалист, есть несколько секретов, которые облегчат наше существование в мире цифровой конспиралогии.

"Пароль должен быть запоминающимся, то есть, отражать те первые мысли, которые у человека возникают при слове "пароль". Первая мысль, которая промелькнула — она и должна стать основной", — отметил Александр Федорович.

Второй хитростью является количество паролей — их не должно быть больше трех, говорит собеседник.

"Именно по числу предлагаемых попыток. Потому что после третьей попытки возникают блокировки на картах, на sim-картах и банковских картах. Если у человека будет три четко заученных пароля, ему не надо будет запоминать где какой, так как он их сможет по очереди использовать, и один из них эту карту обязательно откроет" — добавил эксперт.

О секретах запоминания паролей врач-психиатр Александр Федорович рассказал в эфире радио Sputnik.