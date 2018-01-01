Сведенцов: санкции ООН против КНДР — это удар по населению этой страны

Эксперт РИСИ говорит о несправедливом и одностороннем характере санкций против КНДР

Введенные Советом Безопасности ООН санкции против Северной Кореи носят драконовский характер, так как задевают интересы обычных граждан страны, утверждает эксперт РИСИ Владимир Сведенцов.

"Речь идет о том, чтобы Северная Корея воздержалась в ближайшее время от проведения каких-либо испытаний — ядерных или ракетных", — сказал аналитик, добавив, что это нужно для проведения переговоров между КНДР, Республикой Корея и США.

"Переговоры имеют смысл, когда ни КНДР, ни США не проводят учений или испытаний вооружения", — отметил Сведенцов.

Несмотря на санкции, северокорейская экономика уже показала свою устойчивость, резюмирует востоковед.

"Даже в 2017 году, когда санкции против КНДР были ужесточены, экономика страны выросла на 3,5%, у неё высокая степень устойчивости к внешним факторам", — сказал эксперт.