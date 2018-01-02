Куртов: США должны уйти из Афганистана

Руководство США обязано отчитаться перед мировым сообществом о своей деятельности в Афганистане и уйти из этой страны, прекратив инспирировать конфликты на Ближнем Востоке, утверждает эксперт РИСИ Аждар Куртов.

"Афганистан уже несколько десятилетий находится в состоянии перманентной гражданской войны, и ситуация лишь усугубилась с вторжением в страну американских войск и их союзников, не показав каких-либо позитивных результатов. Присутствие внешнего американского вмешательства способствует разжиганию различного рода конфликтов", — заявил политолог.

Эксперт также настаивает на том, что американцы стремятся не допустить ситуации, чтобы Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит и Россия, начала процесс умиротворения в Афганистане и борьбу с терроризмом в Центральной Азии.