Мальцев: запустение в холодильниках латышей – виноваты русские

Не так давно Сейм Латвии принял закон, признающий ветеранами как тех, кто сражался на стороне СССР, так и служивших на стороне нацистов. В законе прослеживается попытка Сейма быть в европейском антифашистском тренде, однако она не совсем удачна — говорит эксперт РИСИ Денис Мальцев.

"Справедливости ради отметим, что ветеранов СС не приравняли к советским солдатам, есть оговорка, что те, кто служил в СС, не вошли в состав ветеранов. Но даже без них это 60 тысяч человек, состоявших в добровольческих батальонах, воевавших против Советской Армии и, наверное, самое главное, совершавших многочисленные преступления против мирного населения на территориях Украины, Белоруссии. Например, 18-й Курземский батальон "отличился" массовыми зачистками еврейского населения в гетто Слоним", — сказал Мальцев.

Стоит заметить, что ветеранами по этому закону будут признаны лишь те, кто был гражданином Латвии на 1940 год. Таким образом те, кого еще недавно называли освободителями, а сейчас — оккупантами — бойцы Красной Армии, даже имея награды за подвиги во время Великой Отечественной, ветеранами в Латвии считаться не будут.

"Они приехали возрождать эту страну после войны, строить заводы, восстанавливать разрушенную теми же гитлеровцами инфраструктуру, а, с точки зрения современного латвийского законодательства, героями не являются, в отличие от деятелей из карательных батальонов", — отметил историк.