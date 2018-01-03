Юденков: Америку ждет "нефтяной бум"

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков сделал прогноз в эфире радио Sputnik относительно того, какие объемы нефти будут потребляться странами в 2018 году

В конце 2017 года цены на нефть составляли около 60-65 долларов за баррель. Некоторые эксперты прогнозируют рост цен в текущем году, а также увеличение объемов ее потребления.

Эксперт Юрий Юденков рассказал в эфире радио Sputnik о том, какие страны станут использовать больше нефти.

"Увеличение потребления будет заметно у Китая. Если погода не преподнесет сюрпризов, и не будет аномально холодной зимы, то Европа останется на том же уровне, с едва заметным ростом", — отметил Юрий Юденков.

По словам собеседника, в этом году Америку ждет "нефтяной бум", что делает ее абсолютным лидером по количеству потребляемой нефти.