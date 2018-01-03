Эксперт: выход Молдовы из СНГ плохо скажется на трудовых мигрантах

Политолог Сергей Манастырлы рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какими могут быть последствия для трудовых мигрантов, в случае, если страна выйдет из СНГ

Уже не первый год в Молдове муссируются слухи о возможном выходе страны из состава Содружества Независимых Государств. По словам политолога Сергея Манастырлы, в случае, если это произойдет, негативные последствия коснутся не только молдавской экономики, но и трудовых мигрантов, работающих на территории СНГ.

"Технически осуществить это очень легко. Но стоит понимать, что у такого решения будут серьезные последствия. В первую очередь это коснется молдавских аграриев и виноделов. Помимо этого, могут пострадать трудовые мигранты из Молдовы, которые работают в странах Содружества", — заявил Сергей Манастырлы.

Политолог также предположил, что уже в текущем году правительство может поднять вопрос о выходе республики из СНГ.