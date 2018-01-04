Метеоролог: снега и мороза в Молдове пока не предвидится

На дворе погода, как в марте, на юге страны распускаются подснежники, а настоящей зимы все не видно: можно ли назвать такие метеоусловия аномальными, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала синоптик Лидия Трещило

Пылящиеся в кладовке санки и лыжи, спрятанные в шкаф шубы, дубленки и теплая надежная обувь, а за окном — погода, похожая на начало марта.

Мало того, что природа не порадовала жителей республики снегом и морозом на Новый год, так и Рождество по старому стилю граждане страны встретят, по прогнозам синоптиков, при плюс 8-10 градусах по Цельсию.

Можно ли такие погодные показатели назвать аномальными для января, и как часто в республике случаются такие сравнительно теплые зимы?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала руководитель Центра метеорологии Государственной гидрометеорологической службы республики Лидия Трещило.

"Такую теплую зиму действительно можно назвать природной аномалией. В последние дни среднесуточная температура на 4-6 градусов выше январской нормы. Но нельзя назвать это явление беспрецедентным. В среднем, по истории метеонаблюдений, такие теплые зимы в республике случаются раз в 15-20 лет. Однако на ближайшие несколько дней, вплоть до Рождества по старому стилю, прогнозировать приход настоящей зимы мы не можем. Так, на Сочельник, 6 января, и в сам день праздника температура воздуха по республике будет варьировать у отметки в 8-10 градусов по Цельсию", — сообщила метеоролог.