Журавлев: задача Евросоюза – держать Молдову на "коротком поводке"

С января 2018 года Болгария возглавила Совет ЕС: ослабнет или окрепнет внимание со стороны Брюсселя к Молдове на фоне председательствования в нем одной из самых бедных стран Евросоюза? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал российский политолог Дмитрий Журавлев.

С 2018 года Болгария взяла на себя председательство в Европейском союзе. Она станет первой балканской страной, которая займет эту позицию в течение следующего полугода.

Болгария, которая присоединилась к ЕС в 2007 году, как ожидается, намерена заострять внимание единого европейского сообщества на перспективах ее соседей на Западных Балканах, их присоединения к блоку.

Между тем, Болгария сама оказалась перед критикой со стороны ЕС: в блоке заявляют о масштабной коррупции в стране и дисбалансе на этом фоне в развитии экономической и социальной отрасли развития председательствующего государства.

На этом фоне: выйдет ли процесс евроинтеграции Молдовы из поля зрения европейских чиновников, либо внимание к нашей республике со стороны политического истеблишмента Запада наоборот окрепнет?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал российский политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Те страны на Балканах, которые еще не вошли в ЕС, и так находятся под полным контролем Запада. Стратегической задачей западного мира является сохранение "на привязи" постсоветских республик, государств, которые до конца не определились со своим курсом. Поэтому элита западного мира предпримет все возможные усилия для того, чтобы "привязать" к себе республики бывшего СССР, в том числе и Молдову. Болгария здесь не будет решающей силой, все вердикты по внешней политике ЕС будут выноситься в Берлине и в Вашингтоне", — заявил политолог.