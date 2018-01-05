Эксперт: Трамп зря меряется с Ким Чен Ыном размером ядерных кнопок

Уничтожить ядерный арсенал Северной Кореи невозможно без наземной операции, а ликвидация Ким Чен Ына не приведет к падению северокорейской системы, считает политолог Сергей Судаков

В своем телевизионном обращении по случаю Нового года Ким Чен Ын заявил, что вся территория США находится в радиусе действия северокорейских ядерных ракет, добавив, что ядерная кнопка всегда на его столе — под рукой.

В ответ на своей странице в Твиттере Трамп написал, что его кнопка больше и, в отличии от кнопки Ким Чен Ына, находится в рабочем состоянии.

"Пожалуйста, пусть кто-нибудь из его истощенных и оголодавших соратников по режиму проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!" — написал президент США.

По мнению российского политолога Сергея Судакова, бряцание оружием и санкции в отношении Северной Кореи не приведут к желаемому результату. Этим нельзя победить страну, в которой с 50-х годов прошлого века бесперебойно работает жесткая идеологическая пропаганда.

"Надо понимать, что Ким Чен Ын не является воплощением зла. Система работает так, что даже если выкинуть из нее несколько карт, этот карточный домик устоит. Если 10 лет человек проводит в армии, и насчитывается 6 миллионов резервистов, такую страну трудно победить", — отметил собеседник радио Sputnik.

По словам Судакова, в результате учений, прошедших у границ Северной Кореи, США осознали невозможность уничтожения ядерного арсенала этой страны без наземной операции. Которую американцы вряд ли начнут, пока под Сеулом будут находиться десятки тысяч их военных.

"Они построили новую базу в пригороде Сеула — наверное, самая современная база, которую я видел. Под 70 тысяч американцев они хотят там разместить. Понятно, что до тех пор они будут там находиться, вряд ли американцы начнут военную операцию. Потому что 70 тысяч человек — это заложники северокорейских дальнобойных орудии, которые могут их уничтожить достаточно быстро", — подчеркнул политолог.

О развитии ситуации на Корейском полуострове в эфире радио Sputnik сказал политолог-американист, профессор российской Академии военных наук Сергей Судаков.