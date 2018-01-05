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Директор Аналитического департамента ИК РЕГИОН Валерий Вайсберг
© Sputnik/ Нина Зотина

Эксперт: биткойн – это мыльный пузырь с вытекающими последствиями

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Инвестиционный аналитик Валерий Вайсберг в эфире радио Sputnik рассказал о причинах ажиотажа вокруг биткойна в 2017 году и сделал прогноз его поведения в наступившем

Как следует из данных торгов, самая популярная в мире криптовалюта биткоин в начале 2018 года демонстрирует негативную динамику впервые с 2015 года. Как ранее сообщило РИА Новости, по итогам 1 января биткоин упал более чем на 3%. К сравнению, в первый день 2017 года цена криптовалюты составляла 998 долларов, а по итогам года биткойн подорожал в 14 раз.

Биткоин
© Fotolia/ Thodonal
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До декабря прошлого года стоимость биткоина не превышала 10 тысяч долларов, а 18 декабря она уже достигла максимума в 19,511 тысячи долларов. Во второй половине декабря после взрывного роста началось снижение стоимости криптовалюты. В последние дни декабря оно ускорилось после новостей об очередном внедрении протокола, в результате которого образовалась новая криптовалюта — Bitcoin God (GOD).

Директор аналитического департамента российской Инвестиционной компании "РЕГИОН" Валерий Вайсберг считает, что все, что происходило с биткойном в 2017 году позволяет сделать вывод, что криптовалюта является не чем иным, как мыльным пузырем.

"Само по себе то, что простые люди, не разбирающиеся в том, что лежит за технологией биткойна, как он работает и предопределяет отношение к происходящему как к мыльному пузырю. Потому что он не имеет достаточной защиты, если считать это инвестиционным инструментом, не имеет информации о происходящем. Люди громадные деньги отдают за биткойн, конечно, это один из признаков пузыря", — сказал он.

В этой связи эксперт считает обоснованным повышенное внимание регуляторов к торговле биткойном, которые должны будут ограничить людей от необдуманных поступков.

Биткоин
CC0 / MichaelWuensch
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"Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда рынок нерегулируем, на нем ходит много недостоверной информации. Люди просто приходят на него, неверно сравнивают биткойн то с акциями, то с биржевыми товарами типа нефти и золота. Все это порождает людей на неправильные и некорректные ассоциации, потому что у биткойна нет ряда атрибутов, которые характерны для акций и облигаций. Одновременно нет тех атрибутов, которые есть, к примеру, у золота. Поэтому, безусловно, примитивная интерпретация того, что происходит, для рынка вредна", — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

Валерий Вайсберг уверен, что в 2018 году мы станем свидетелями стремительного удешевления биткойна, будут периоды его взлета и падения. Все зависит от того, насколько будут жесткими регуляторные меры, от которых и будет в дальнейшем зависеть курс этой криптовалты, резюмировал эксперт в области инвестиций. 

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Теги:
биткойн, ажиотаж, криптовалюта, курс, прогноз, Валерий Вайсберг, Наука и технологии



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