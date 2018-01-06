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Евгений Белослудцев
© Photo: из личного архива

Эксперт: скоро ткани организма человека начнут производить массово

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Российский ученый Евгений Белослудцев в эфире радио Sputnik рассказал о том, можно ли производить на био-принтерах в массовом порядке ткани и органы человеческого тела

Группа ученых из китайского города Ханчжоу разработала 3D-принтер, который делает возможным массовое "производство" тканей человеческого тела для имплантации, включая кожу, хрящевую ткань и ткань печени.

3D-принтер для печати крупных изделий для космоса
© Ruptly.
До чего дошла наука: создан 3D-принтер для печати изделий в космосе

Принтер имеет достаточно крупные размеры: он достигает 1,9 метра в высоту, 1,6 метра в длину и 1 метра в ширину. 

Как отметил глава компании-разработчика Сюй Минэнь, главными требованиями для клинического использования созданных на 3D-принтерах имплантатов являются безопасность и высокое качество. 

Он добавил, что сейчас создание тканей на био-принтерах еще мало распространено, и многие из них работают слишком медленно для массового производства, либо качество создаваемых материалов не соответствует требуемым стандартам. По его словам, новый принтер, оборудованный различными насадками, может печатать большее разнообразие и количество тканей в заданный промежуток времени.

Бионический протез
© Ruptly.
Как работает бионический протез руки, напечатанный на 3D-принтере

Отмечается, что новый принтер также оборудован лазером инфракрасного диапазона высокого уровня точности, который может проверять качество внутренней структуры ткани во время производства. 

Агентство не публикует данные о проведении каких-либо лабораторных или медицинских тестов произведенных на принтере тканей. 

В то же время, возможность массового производства тканей человеческого организма на био-принтерах в эфире радио Sputnik проанализировал заместитель директора по развитию аддитивных технологий инжинирингового центра Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Евгений Белослудцев. 

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Теги:
бессмертие, ткани, организм, проблемы со здоровьем, органы, выращивание, будущее, наука, 3D-принтер, печать, Сюй Минэнь, Евгений Белослудцев, КНР, китай, Пекин



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