Эксперт: скоро ткани организма человека начнут производить массово

Российский ученый Евгений Белослудцев в эфире радио Sputnik рассказал о том, можно ли производить на био-принтерах в массовом порядке ткани и органы человеческого тела

Группа ученых из китайского города Ханчжоу разработала 3D-принтер, который делает возможным массовое "производство" тканей человеческого тела для имплантации, включая кожу, хрящевую ткань и ткань печени.

Принтер имеет достаточно крупные размеры: он достигает 1,9 метра в высоту, 1,6 метра в длину и 1 метра в ширину.

Как отметил глава компании-разработчика Сюй Минэнь, главными требованиями для клинического использования созданных на 3D-принтерах имплантатов являются безопасность и высокое качество.

Он добавил, что сейчас создание тканей на био-принтерах еще мало распространено, и многие из них работают слишком медленно для массового производства, либо качество создаваемых материалов не соответствует требуемым стандартам. По его словам, новый принтер, оборудованный различными насадками, может печатать большее разнообразие и количество тканей в заданный промежуток времени.

Отмечается, что новый принтер также оборудован лазером инфракрасного диапазона высокого уровня точности, который может проверять качество внутренней структуры ткани во время производства.

Агентство не публикует данные о проведении каких-либо лабораторных или медицинских тестов произведенных на принтере тканей.

В то же время, возможность массового производства тканей человеческого организма на био-принтерах в эфире радио Sputnik проанализировал заместитель директора по развитию аддитивных технологий инжинирингового центра Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Евгений Белослудцев.