Имиджмейкер: шопоголик стремится к покупке, как наркоман к "дозе"

Известный стилист Евгений Радэлис в эфире радио Sputnik объяснил, почему многих так тянет на новые покупки, и почему человек готов отдать последние деньги, лишь бы утолить жажду шопинга

В последние два с половиной десятилетия, после того как на прилавках постсоветских республик появился широкий ассортимент предметов одежды, обуви и аксессуаров, в республики бывшего СССР проникло такое явление, как "шопоголизм".

© Sputnik/ Владимир Астапкович Есть ли связь: любовь к шопингу и жизнь в самой бедной стране Европы

Конечно, им страдают не многие, только те, кто финансово может себе позволить совершать покупки, получая от процесса несказанное удовольствие.

Но, как говорится, стоит только попробовать и затянет. Людей, которых попали в лапы безудержной страсти к покупкам именуют "шопоголиками". Для этой категории граждан покупки становятся буквально смыслом жизни, отдыхом, источником несказанных наслаждений — чувства, которое хочется испытывать снов и снова.

Существуют на вооружении у психологов и симптомы "шопоголизма", среди которых желание купить любую вещь без видимой на то причины, оживленное обсуждение обновки со всеми друзьями и знакомыми, регулярные походы по магазинам и ознакомление с большей часть их ассортимента.

Чем вызвано такое психологическое отклонение, как "шопоголизм"?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал известный имиджмейкер Евгений Радэлис.