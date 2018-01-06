Имиджмейкер: шопоголик стремится к покупке, как наркоман к "дозе"

В последние два с половиной десятилетия, после того как на прилавках постсоветских республик появился широкий ассортимент предметов одежды, обуви и аксессуаров, в республики бывшего СССР проникло такое явление, как "шопоголизм".
Конечно, им страдают не многие, только те, кто финансово может себе позволить совершать покупки, получая от процесса несказанное удовольствие.
Но, как говорится, стоит только попробовать и затянет. Людей, которых попали в лапы безудержной страсти к покупкам именуют "шопоголиками". Для этой категории граждан покупки становятся буквально смыслом жизни, отдыхом, источником несказанных наслаждений — чувства, которое хочется испытывать снов и снова.
Существуют на вооружении у психологов и симптомы "шопоголизма", среди которых желание купить любую вещь без видимой на то причины, оживленное обсуждение обновки со всеми друзьями и знакомыми, регулярные походы по магазинам и ознакомление с большей часть их ассортимента.
Чем вызвано такое психологическое отклонение, как "шопоголизм"?
Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал известный имиджмейкер Евгений Радэлис.