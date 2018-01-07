Священник: снежинки и санта-клаусы заслоняют на Рождество Христа

Настоятель покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит о том, что за 2000 лет христианство обросло множеством символов, за которыми порой не видно Иисуса Христа

Дед Мороз, Мош Крэчун, Санта-Клаус, сверкающие грузовики с кока-колой, снежинки, снеговики, олени и подарки — все это милые символы праздников — Рождества и Нового года. Но не стоит забывать о том смысле Рождества Христова, которым наполнен этот праздник, если вы, конечно, являетесь христианином.

О том, чем на самом деле является Рождество и о том, как именно и где его нужно праздновать в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит протоиерей, кандидат богословия, доктор исторических наук и настоятель Покровского храма села Гидигич, священник Максим Мелинти.