Пеленягрэ: мира, занятости и благоденствия молдаванам!

Знаменитый советский и российский поэт Виктор Пеленягрэ — наш земляк — Виктор родился в селе Згурица Дрокиевского района. На стихи Пеленягрэ написаны такие известнейшие песни как "Как упоительны в России вечера", "А в чистом поле", "Акапулько", "Я вышла на Пикадилли", "Все так же рыдает шарманка" и сотни других.

Как именно сельский паренек стал всемирно известным поэтом Виктор Пеленягрэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова уже рассказывал. А сегодня он дарит свои пожелания гражданам республики Молдова.