Кулева: доходы населения снижаются, но в Таиланд все равно летают

Эксперт по туризму Прасковья Кулева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, пользуется ли зимний отдых спросом среди молдавских туристов

Зимний сезон, так же, как и лето, считается удачным периодом для того, чтобы отправится на отдых. И, если, летом большинство предпочитает посещать жаркие страны, то зимой более востребован отдых в горах. Среди молдавских туристов немало тех, кто предпочитает зимой отправится на горнолыжные курорты, поездить по европейским городам, или даже отправится на море.

"Лидерами продаж на зимний период являются Румыния и Болгария. Особенно молодежь предпочитает горный отдых, но они чаще выбирают Румынию. Для тех, кто хочет отправиться на море, лучший вариант — Египет", — отметила Прасковья Кулева.

По словам собеседницы, есть среди молдавских граждан и любители экзотики.

"Есть, конечно, и те, кто летит зимой в Таиланд, на острова, в Париж и так далее, но это чаще всего единичные случаи", — заявила эксперт.

Прасковья Кулева также заметила, что лишь 30% туристов, которые едут отдыхать летом, отправляются на отдых и зимой.