Масалович: странам стоит готовиться к массовым кибератакам

Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович рассказал в эфире радио Sputnik, как вредоносные программы могут стать новым кибероружием

WannaCry, Petya и Petya-2, BadRabbit и CobaltStrik — эти и ряд других вредоносных вирусов взламывали компьютеры и целые системы в 2017 году, причинив многим странам ущерб на миллиарды долларов.

По оценкам "Лаборатории Касперского", на данный момент в мире насчитывается 500 миллионов вирусов, в новом 2018 году появится более 90 миллионов новых вредоносных программ. Таким образом, за год их количество вырастет почти на 20%.

Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович рассказал в эфире радио Sputnik, что стало причиной роста кибератак в мире, и к чему это может привести.

"Wikileaks опубликовал более 150-ти вредоносных программ из арсенала АНБ, ЦРУ и ФБР, они попали в руки хакерского сообщества и превратились в кибероружие", — заявил Масалович.

Более того, в мире появились и конструкторы вирусов, часть которых распространяется бесплатно. Таким образом, стало возможным создавать вирусы, даже не будучи хакером-профессионалом. Соответственно, число троянов будет только возрастать, считает эксперт.

"Кибероружие постепенно выйдет на стадию промышленного применения, то есть следующая война будет базироваться не столько на бомбах, сколько на выведении из строя компонентов инфраструктур — транспортной, коммуникационной, финансовой, медицинской и так далее", — отмечает Масалович.