Трухачев: высказываясь о мусульманах, Орбан готовится к выборам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новые скандальные заявления: он назвал прибывающих в Европу беженцев "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов.

По мнению Орбана, приток мусульманского населения приведет к появлению "параллельных сообществ" внутри государства.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", — заявил глава венгерского правительства.

Громкие и неоднозначные заявления венгерского премьера, так отличающиеся от привычной риторики Брюсселя, в эфире радио Sputnik комментирует политолог Вадим Трухачев.