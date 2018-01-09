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Эксперт Российского совета по международным делам Вадим Трухачев
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Трухачев: высказываясь о мусульманах, Орбан готовится к выборам

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Политолог комментирует скандальные заявления премьер-министра Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новые скандальные заявления: он назвал прибывающих в Европу беженцев "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов.

По мнению Орбана, приток мусульманского населения приведет к появлению "параллельных сообществ" внутри государства.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", — заявил глава венгерского правительства.

Громкие и неоднозначные заявления венгерского премьера, так отличающиеся от привычной риторики Брюсселя, в эфире радио Sputnik комментирует политолог Вадим Трухачев.

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Теги:
Вадим Трухачев, Общество



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