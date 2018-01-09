Кошкин: в будущем дроны станут главным оружием террористов

В понедельник, 8 января, в Министерстве обороны России заявили, что террористы способны нанести удар в любой стране с помощью дронов.

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", — отметило ведомство.

Минобороны добавило, что аппараты, использованные террористами, могли быть получены только от страны, обладающей "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах".

В настоящее время специалисты устанавливают каналы поставки террористам данных технологий и устройств, пока точно определен только факт их иностранного происхождения.

Ситуацию и новые возможности террористов в эфире радио Sputnik комментирует военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова Андрей Кошкин.