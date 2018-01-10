Яковлева: Державин был добрым и без тени негатива

Михаил Державин, старейший ведущий актер Театра сатиры, скончался в возрасте 81 года.

Актер родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Отец умер, когда Михаилу было 15 лет. Чтобы помочь семье, ему пришлось днем подрабатывать, десятый класс он окончил в вечерней школе.

Одна из наиболее запомнившихся его киноролей — в картине "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома. В 1990 х годах много снимался в комедиях у режиссера Анатолия Эйрамджана: "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майями", "Третий не лишний", "Импотент", "Ночной визит".

В семидесятых актер был постоянным участником телепередачи "Кабачок "13 стульев" в роли пана Ведущего. Программа в течение долгих лет была очень популярна и принесла Державину всесоюзную славу.

Каким был Михали Державин — об этом в эфире радио Sputnik вспоминает его коллега, актриса Московского театра сатиры, народная артистка России Алена Яковлева.