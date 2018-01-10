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Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
из личного архива Владимира Попова

Попов: США перебрасывают в Европу самолеты, способные нести оружие

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Заслуженный военный летчик России комментирует факт переброски США в Европу трех самолетов, способных нести ядерное оружие

Три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, способных нести ядерное оружие, были переброшены на передовые авиабазы в Великобритании. По данным СМИ, на авиабазе подскока Фэрфорд в Англии после трансатлантического перелета совершили посадку два американских стратегических бомбардировщика соответственно с бортовыми номерами 60-0009 и 60-0005 и позывными MYTEE52 и MYTEE51.

Еще один бомбардировщик с бортовым номером 60-0012 и позывным MYTEE53 в связи с неблагоприятными погодными условиями совершил посадку на британской авиабазе Милденхолл.

Все три B-52H входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе "Майнот" в американском штате Северная Дакота.

В чем цель этой переброски и представляют ли эти самолеты угрозу Европе и России — об этом говорит заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор, Владимир Попов.

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Теги:
ядерное оружие, Владимир Попов, Европа, Россия, США, Политика



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