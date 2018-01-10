Чуря: Додон делает все, что может, и даже больше

Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова решение Конституционного суда в очередной раз временно отстранить президента Игоря Додона от должности

Cпикер парламента Молдовы Адриан Канду, временно исполняющий обязанности президента, подписал декреты о назначении семерых членов правительства республики, а также закон о борьбе с иностранной пропагандой.

Ранее Игорь Додон дважды отклонил кандидатуры на министерские должности, представленные премьером, а также заявил, что не утвердит закон, запрещающий трансляцию российских новостных передач в стране. После этого Конституционный суд Молдовы принял решение, что подписать указ вместо президента сможет председатель парламента или премьер-министр.

Данную ситуацию в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал политолог Корнелиу Чуря.

"Игорь Додон делает все, что от него зависит. Исходя из тех прав, которые у него есть, больше он сделать просто не может", — заявил политолог.

Корнелиу Чуря также отметил, что президент четко показал, что не согласен с мнением парламентского большинства.