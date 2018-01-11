Политолог: Китай усилит военное присутствие на Ближнем Востоке

Китай собирается построить военно-морскую базу рядом со стратегически важным портом в пакистанском городе Гвадар.

Эксперт ассоциации военных политологов Олег Глазунов заявил в эфире радио Sputnik о том, что Китай уже давно негласно присутствует на Ближнем Востоке.

"КНР становится такой же сильной державой, как и США, и Россия. Поэтому Ближний Восток интересует их в большей степени. Там есть все ресурсы для экономического развития Китая. И если сейчас китайцев на этой территории не видно, это не значит, что их там нет", — заявил политолог.

Олег Глазунов также отметил, что на сегодняшний день у КНР есть возможность стать ведущей мировой державой.