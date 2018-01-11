Рар: запрет на вещание передач российского ТВ - попрание прав человека

Политолог Александр Рар в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, почему ограничение вещания российских телеканалов является грубым нарушением права человека на получение информации

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду вместо президента страны Игоря Додона промульгировал закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике российских новостных и информационно-аналитических передач.

Ранее Конституционный Суд Молдовы поставил точку в споре между парламентом и президентом, заявив, что закон, который запрещает трансляцию в стране российских новостных передач из России, может вместо Игоря Додона утвердить спикер или премьер.

Что и произошло 10 января: именно Андриан Канду подписал документ. Сам президент Игорь Додон, изучив законодательный акт, дал негативную оценку данному закону, назвал его "посягательством на свободу граждан в получении информации".

Как уточняется в документе, "в целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского Союза, США, Канады, а также государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

Между тем власти Молдовы официально декларируют приверженность курсу европейской интеграции. Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: насколько практика запретов на просмотр определенного телевизионного контента вообще вписывается в процедуру соблюдения прав человека?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал немецкий политолог-международник Александр Рар.