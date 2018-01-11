Мидриган: власти Молдовы должны ужесточить выдачу разрешений на оружие

Фатальный "огнестрел": следует ли ограничить свободную продажу оружия в республике? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал юрист Павел Мидриган

Случаи бытовых расправ с применением огнестрельного оружия в Молдове становятся все более распространенными. Так, в преддверие Нового года возле одного из какраоке-клубов в столичном секторе Чеканы был тяжело ранен Чемпион мира по кикбоксингу среди любителей Владислав Грибинча.

В период праздников года нынешнего, на Рождество по старому стилю, в многоэтажном доме в столичном секторе Ботаника и вовсе была устроена перестрелка, которую ранее можно было увидеть только в боевиках. В результате кровавых событий, один человек погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

Поводом для небывалой пальбы стала ссора на балконе, когда один из курильщиков, осуществлявший свою пагубную привычку этажом выше плюнул и попал в голову своему соседу, так же курившему несколькими этажами ниже. Спустя примерно час, второй оскорбленный курильщик и его отец из двух пистолетов открыли огонь по соседям, вновь вышедшим покурить. Как выяснилось позже, оружием они владели незаконно и ранее были судимы и отбывали сроки заключения в местах не столь отдаленных.

Между тем, корреспондент студии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: следует ли максимально ужесточить процесс выдачи разрешений и продажи оружия гражданским лицам?

Можно ли пройти процедуру психиатрического освидетельствования, дающую право на получение оружия, за взятку?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал юрист, адвокат Павел Мидриган.