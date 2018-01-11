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Ведущий научный сотрудник РИСИ Александр Шевченко
© Video: Youtube / РИСИ ТВ

Политолог о том, кто является союзниками президента Додона

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Эксперт РИСИ Александр Шевченко в эфире радио Sputnik проанализировал рейтинг доверия населения Молдовы к президенту страны, и рассказал о том, почему люди поддерживают курс сближения с Россией

Согласно социологическим исследованиям последних двух лет, показатели доверия населения республики к декларируемому властями курсу евроинтеграции постепенно шли на убывание. В то же время социологами был замечен незначительный рост доверия жителей Молдовы к идее сближения республики со странами Евразийского Экономического Союза.

На этом фоне, по данным опросов последнего времени, порядка 80 процентов жителей Молдовы постоянно заявляли о том, что страна движется в неправильном направлении.

Между тем, в адрес главы государства не раз поступали обвинения в том, что президент Додон не выполняет тех обязательств, с которыми он вышел к народу в период предвыборной кампании осенью 2016 года. А некоторые социологи и эксперты, близкие к правому политическому стану, практически в один голос утверждали, что рейтинг главы государства на этом фоне идет на спад.

Так ли это, и кто сегодня состоит в лагере союзников главы государства?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал политолог, эксперт Российского института стратегических исследований Александр Шевченко. 

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Теги:
парламентские выборы 2018 года, доверие населения, предвыборные обещания, президент Додон, расклад, внешняя политика, выполнение, союзники, рейтинг, Президентура, Александр Шевченко, Игорь Додон, Москва, Молдова, Россия, Кишинев



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