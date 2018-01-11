Политолог о том, кто является союзниками президента Додона

На этом фоне, по данным опросов последнего времени, порядка 80 процентов жителей Молдовы постоянно заявляли о том, что страна движется в неправильном направлении.
Между тем, в адрес главы государства не раз поступали обвинения в том, что президент Додон не выполняет тех обязательств, с которыми он вышел к народу в период предвыборной кампании осенью 2016 года. А некоторые социологи и эксперты, близкие к правому политическому стану, практически в один голос утверждали, что рейтинг главы государства на этом фоне идет на спад.
Так ли это, и кто сегодня состоит в лагере союзников главы государства?
Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал политолог, эксперт Российского института стратегических исследований Александр Шевченко.