Политолог о том, кто является союзниками президента Додона

Эксперт РИСИ Александр Шевченко в эфире радио Sputnik проанализировал рейтинг доверия населения Молдовы к президенту страны, и рассказал о том, почему люди поддерживают курс сближения с Россией

Согласно социологическим исследованиям последних двух лет, показатели доверия населения республики к декларируемому властями курсу евроинтеграции постепенно шли на убывание. В то же время социологами был замечен незначительный рост доверия жителей Молдовы к идее сближения республики со странами Евразийского Экономического Союза.

На этом фоне, по данным опросов последнего времени, порядка 80 процентов жителей Молдовы постоянно заявляли о том, что страна движется в неправильном направлении.

Между тем, в адрес главы государства не раз поступали обвинения в том, что президент Додон не выполняет тех обязательств, с которыми он вышел к народу в период предвыборной кампании осенью 2016 года. А некоторые социологи и эксперты, близкие к правому политическому стану, практически в один голос утверждали, что рейтинг главы государства на этом фоне идет на спад.

Так ли это, и кто сегодня состоит в лагере союзников главы государства?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал политолог, эксперт Российского института стратегических исследований Александр Шевченко.