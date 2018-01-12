Журавлев: власти Молдовы лишь имитируют видимость еврореформ

Российский политолог Дмитрий Журавлев рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему правительство республики никак не может воплотить реформы, закрепленные в Соглашении об Ассоциации с ЕС

"Разговоры о реформах есть, результатов не видно", — примерно так сегодня в частных беседах с журналистами характеризуют граждане Молдовы процесс реализации всех положений, за выполнение которых ответственность на себя взяло правительство Молдовы, подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Не слышно из уст европейских чиновников различного ранга и тех бравурных речей, которые они массово рассыпали в 2011-2012 годах, называя республику "историей успеха" в "Восточном партнерстве". Не видно в Кишиневе в последние годы и "высоких гостей", таких как Ангела Меркель или Джо Байден, которые ранее выступали перед ликующей толпой. Заморожен Западом и процесс предоставления республике макрофинансовой помощи с той же оговоркой, что не выполнили обещанные реформы.

Между тем: почему в Молдове могут лишь триумфально заявлять о начале процесса реформ, а как дело доходит до их выполнения, так поводов для оптимизма мало?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал российский политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.