Жук: ветви власти нарушают Конституцию Молдовы

Молдавский политолог Виктор Жук утверждает, что, отказываясь сотрудничать между собой, президент Молдовы, с одной стороны, а также правительство и парламентское большинство, с другой, нарушают Конституцию страны

Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду в качестве временно исполняющего обязанности президента, подписал декреты о назначении семерых членов правительства республики, а также закон о борьбе с иностранной пропагандой. Этому способствовало решение Конституционного суда, который временно отстранил Игоря Додона от должности президента в связи с тем, что тот дважды отклонил кандидатуры, предложенные премьер-министром республики Павлом Филиппом.

В прошлом году уже происходила похожая ситуация, когда президент дважды отказался назначить на пост министра обороны Евгения Стурзу. Тогда также Игорь Додон был временно отстранен, и указ о назначении нового министра обороны подписал в качестве и.о. президента председатель парламента Адриан Канду.

Комментируя продолжающееся противостояние между ветвями власти в Молдовы, Виктор Жук подчеркнул, что таким образом, нарушаются положения Конституции страны.

"Статья шестая Конституции указывает на то, что власти должны быть не только разделены, но и обязаны сотрудничать между собой", — пояснил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Политолог напомнил, что некоторая надежда на сотрудничество появилась после встречи в верхах, состоявшейся в феврале прошлого года, которая, к сожалению, не имела продолжения.

"После этого воинствующие стороны начали борьбу, включая в нее не только политические средства, но и институты власти. Апогеем этой борьбы стало то, что министры теперь могут приносить присягу не президенту, как указывает Конституция, а председателю парламента и даже премьер-министру. Я считаю это неправильным", — резюмировал собеседник.

О политическом противостоянии между ветвями власти в Молдове рассуждает в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Виктор Жук.