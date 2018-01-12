Афанас: число молдавских нелегалов в ЕС – это капля в море

Ранее, Европейская комиссия опубликовала отчет о либерализации визового режима, в котором выражается обеспокоенность в связи с низкими темпами выполнения Молдовой обязательств перед Евросоюзом.

Еврокомиссия предупреждает, что отсутствие прогресса, особенно в части борьбы с коррупцией, ставит под угрозу выполнение предъявленных требований.

В документе также отмечен рост числа отказов на въезд в Шенгенскую зону. Эта тенденция усилилась в первой половине прошлого года.

Также увеличилось и число граждан Молдовы, незаконно находящихся на территории ЕС. Если в 2015 году таковых было 2245, то в 2016 эта цифра выросла до 7660, а к середине прошлого года их число приблизилось к 11000.

По мнению заведующего кафедрой Института международных отношений Николая Афанаса, эта цифра отнюдь не говорит о том, что граждане Молдовы заполонили Европу.

"Если цифры о молдавских нелегалах в Евросоюзе переложить на уровень ЕС, то они будут выглядеть незначительно. Поскольку Молдова — маленькая страна, мы не представляем угрозу для безопасности ЕС. Если сравнить с Украиной, там потенциал миграции в десятки, сотни раз выше, чем потенциал миграции Республики Молдова", — отметил эксперт.

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, нет основания полагать, что поток нелегальных мигрантов из республики в ЕС увеличится в будущем. Николай Афанас отметил, что в Молдове осталось не так уж и много людей, у кого есть желание и возможность уехать в Европу. Также нельзя сбрасывать со счетов большое количество молдаван, обладающих гражданством Румынии, которые могут законно оставаться на территории ЕС.