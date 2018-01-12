18:39 12 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Павел Пятницкий
© Photo: Twitter / Павел Пятницкий

Пятницкий: Twitter пытается поставить Трампа в "стойло"

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
29 0 0

Российский общественный деятель Павел Пятницкий прокомментировал в эфире радио Sputnik решение Twitter цензурировать сообщения мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа

Теперь чтобы писать в Twitter, всем людям, и мировым лидерам, придется жестко следовать правилам, иначе аккаунты попадут под угрозу блокировки.

Ранее в руководстве компании сообщили, что не будут блокировать аккаунты избранных политиков из-за спорных твитов, поскольку это препятствует глобальному диалогу.

Напомним, соцсеть неоднократно критиковали за бездействие в отношении твитов президента США Дональда Трампа. Многие пользователи считают, что некоторые сообщения главы Белого дома нарушают правила пользования Twitter, а иногда и вообще угрожают международной безопасности. Один из последних ярких примеров — заочная полемика Трампа с северокорейским лидером Кин Чен Ыном. Президент США заявил, что его ядерная кнопка "больше и мощнее", чем у руководителя Северной Кореи.

Общественный деятель, лидер российского движения "Гражданское право" Павел Пятницкий расценил решение Twitter о цензурировании Дональда Трампа, как введение санкций в отношении американского президента.

"Это фактически те же санкции, только в отношении действующего президента США. И никто не исключает, что ни могут быть распространены по всему миру", — отметил он.

Собеседник радио Sputnik подчеркнул, что в наши дни подавляющее большинство людей, достигших избирательного возраста, черпают информацию не из телевидения, а в Интернете, в том числе в социальных сетях. По его словам, блокировка раскрученных аккаунтов, с одной стороны, может привести к финансовым потерям социальной сети, которая зарабатывает на своих пользователях. С другой, это приводит и к тому, что владельцы этих раскрученных страниц, теряют эффективную трибуну, через которую они доносили свою позицию до десятков тысяч человек.

"Влияние путем ограничения доступа к публичным раскрученным аккаунтам, к которым привыкли много тысяч людей, это хороший инструмент, чтобы того или иного человека попытаться поставить в стойло, что называется", — резюмировал Пятницкий.

О влиянии Twitter на умы людей и формировании мирового общественного мнения, рассказал в эфире радио Sputnik общественный деятель, лидер движения "Гражданское право" Павел Пятницкий.

Теги:
Дональд Трамп, аккаунт, Twitter, цензура, влияние, Павел Пятницкий



Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Моющие средства в супермаркете
    Все устраивает!

    Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Сюрприз для Вильнюса

    Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.

  • Сборник законов и молоток судьи
    Пощады не будет

    Эстонский суд отказал в просьбе о досрочном освобождении 73-летнему педофилу, отбывающему срок в Тартуской тюрьме.

  • Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик
    По собственному желанию

    Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершает дипломатическую миссию по собственному желанию, заявили в диппредставительстве.

  • Каха Каладзе в матче звезд мирового футбола
    Мэр на поле

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе сыграет за сборную Грузии в международном футбольном турнире имени Давида Петриашвили "Зимний Кубок".

  • Кама Гопия с подопечными фонда Киараз
    Новогоднее путешествие

    Подопечные общественной организации "Киараз" побывали на Кремлевской елке, посетили Московский океанариум и Музей космонавтики.

  • Осетинские борцы завоевали на всероссийском турнире 8 медалей
    Московский триумф

    В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.

  • Моющие средства в супермаркете
    Все устраивает!

    Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Сюрприз для Вильнюса

    Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Танцоры школы самбы на уличном параде у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Самые яркие фото недели по версии Sputnik
Пассажиры Кишиневского аэропорта теперь будут больше читать
Пассажиры Кишиневского аэропорта теперь будут больше читать
Как алкоголь влияет на организм
Алкоголь и его влияние на организм

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться