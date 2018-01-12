Пятницкий: Twitter пытается поставить Трампа в "стойло"

Теперь чтобы писать в Twitter, всем людям, и мировым лидерам, придется жестко следовать правилам, иначе аккаунты попадут под угрозу блокировки.

Ранее в руководстве компании сообщили, что не будут блокировать аккаунты избранных политиков из-за спорных твитов, поскольку это препятствует глобальному диалогу.

Напомним, соцсеть неоднократно критиковали за бездействие в отношении твитов президента США Дональда Трампа. Многие пользователи считают, что некоторые сообщения главы Белого дома нарушают правила пользования Twitter, а иногда и вообще угрожают международной безопасности. Один из последних ярких примеров — заочная полемика Трампа с северокорейским лидером Кин Чен Ыном. Президент США заявил, что его ядерная кнопка "больше и мощнее", чем у руководителя Северной Кореи.

Общественный деятель, лидер российского движения "Гражданское право" Павел Пятницкий расценил решение Twitter о цензурировании Дональда Трампа, как введение санкций в отношении американского президента.

"Это фактически те же санкции, только в отношении действующего президента США. И никто не исключает, что ни могут быть распространены по всему миру", — отметил он.

Собеседник радио Sputnik подчеркнул, что в наши дни подавляющее большинство людей, достигших избирательного возраста, черпают информацию не из телевидения, а в Интернете, в том числе в социальных сетях. По его словам, блокировка раскрученных аккаунтов, с одной стороны, может привести к финансовым потерям социальной сети, которая зарабатывает на своих пользователях. С другой, это приводит и к тому, что владельцы этих раскрученных страниц, теряют эффективную трибуну, через которую они доносили свою позицию до десятков тысяч человек.

"Влияние путем ограничения доступа к публичным раскрученным аккаунтам, к которым привыкли много тысяч людей, это хороший инструмент, чтобы того или иного человека попытаться поставить в стойло, что называется", — резюмировал Пятницкий.

О влиянии Twitter на умы людей и формировании мирового общественного мнения, рассказал в эфире радио Sputnik общественный деятель, лидер движения "Гражданское право" Павел Пятницкий.