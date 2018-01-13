Правозащитник: селективными абортами уничтожены 200 миллионов девочек

70% абортов в мире делается по половому признаку, а практика селективных абортов в ряде стран мира приобрела уродливые формы и последствия

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель рабочей группы по защите семьи и традиционных семейных ценностей Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка России Игорь Белобородов.

По информации специалиста, по самым скромным подсчетам, численность мужчин детородного возраста в Китае превышает численность женщин на 25 миллионов, в Индии на 30 миллионов.

© REUTERS/ Stefano Rellandini Папа Римский Франциск разрешил отпускать грех аборта

"Есть исследования, согласно которым в мире из-за этой практики не родилось более 200 миллионов женщин. И если в целом в Китае соотношение полов 116 к 100 в пользу мальчиков, то в ряде провинций, например в Гуандуне, 130 к 100, и это наши соседи", — сообщил российский правозащитник.

По его словам, в результате селективных абортов в Китае и Индии появилась целая армия мужчин, у которых по определению не будет жен. А это порождает нетрадиционные отношения или возврат к архаичным традициям.

"В Индии сейчас возродилась полиандрия, когда женщина выходит замуж за одного брата, а фактически сожительствует со всеми пятью. В любом случае мы говорим о каких-то рабовладельческих отношениях, и я не думаю, что это можно приветствовать", — резюмировал собеседник радио Sputnik.