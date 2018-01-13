Державин: есть научный секрет сохранения вечной любви

Любовь существует, это доказано научно. Но вот как ее сохранить? Научный ответ есть и на этот вопрос, уверен собеседник радио Sputnik известный российский психолог Александр Державин

Многие из нас задавались вопросом: почему у некоторых любовь длится вечно, а у меня лишь две недели? Ответ прост, считает Александр Державин. Чтобы сохранить любовь надо уметь расставаться, чтобы затем воссоединиться в новом, еще более сильном, порыве страсти.

"Период влюбленности не заканчивается в парах, где есть капитан дальнего плавания, когда он приезжает раз в полгода, и жена снова в него влюбляется. Вот он побыл и снова уехал, и у них 10 лет продолжается романтическая фаза отношений", — сказал собеседник, раскрывая тайны любви.

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Влюбленность заканчивается, потому что люди начинают привыкать друг к другу, и происходит притупление чувств. Чтобы продлить эту романтическую историю важно сохранять личные и временные границы, давать возможность друг другу отдохнуть и побыть наедине.

"Когда человек остается один, он что-то лучше понимает про партнера, лучше что-то осознает, что-то вспоминает и анализирует, принимает внутренние решения. Но эта психологическая история происходит наедине, когда человек находится в разрыве контакта. Поэтому очень важно не торопить события, давать возможность сверстать эти временные паузы, расставаться и встречаться, скучать, хотеть — все эти глаголы рождаются в моменты разрыва", — резюмировал психолог.

О секретах сохранения любви психолог Александр Державин рассказал в эфире радио Sputnik.