Профессор-лингвист: русский мат сближает

По разным расчетам от 70 до 90 процентов русскоязычных людей используют в своей речи табуированную лексику. О секретах русского мата в эфире радио Sputnik рассказал доктор филологических наук Анатолий Баранов

Почему так много человек не брезгуют вставлять в свою речь острое словцо? Табуированная, или как ее еще называют филологи обсценная лексика, на самом деле сближает людей, потому что говорит об их искренности.

Особенно этим пользовались в советское время партийные боссы. Матерное словечко в разговоре номенклатурщика с подчиненным фактически означало, что это распоряжение особенно важно и обязательно для исполнения.

"В советское время обсценная лексика служила маркером истинности. Потому что противопоставляла официальному русскому языку, клешированному, который был принят в партийной бюрократии. Но если вы в этой ситуации используете обсценную лексику, то вы показываете свою искренность", — отметил Анатолий Баранов в эфире радио Sputnik.

Мат, как феномен, существует именно потому, что его запрещают, уверен филолог. Поэтому, его ни в коем случае нельзя "узаконивать", иначе он очень быстро потеряет свои особенные характеристики.

"Я за запрет мата. Именно это выделяет его как феномен русского языка и русской культуры", — резюмировал собеседник.