Эксперт: нас всех скоро ждет "безумная жара"

Специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов прокомментировал в эфире радио Sputnik заявление Стивена Хокинга о том, что мир ждет "безумная жара"

Британский физик Стивен Хокинг считает, что продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой. Профессор предполагает, что уже через 200-500 лет человечеству негде будет жить.

Данное заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов.

"Если не начать принимать меры уже сейчас, то именно так оно и будет. Все мы знаем, что необходимо отказаться от традиционных источников энергии, которые загрязняют атмосферу", — отметил эксперт.

Алексей Карнаухов заявил, что не согласен с мнением Хокинга о том, что людям придется покинуть планету.

"Я не согласен, что во избежание катастрофы нам нужно отказаться от всех благ цивилизации. Просто нужно использовать ресурсы рационально", — подчеркнул Алексей Карнаухов.