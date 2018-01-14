Врач-инфекционист: ожидаем скачка вирусных заболеваний

Врач Галина Кирьякова рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, когда стоит ожидать эпидемии вирусов

В этом году в Молдове выдалась непривычно теплая зима. С начала зимнего периода температура практически не опускалась ниже нуля. Как правило, такая погода благоприятна для развития вирусных заболеваний.

Врач-инфекционист Галина Кирьякова рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, стоит ли стоит ли опасаться такой погоды, и как предотвратить болезнь при ее первых симптомах.

"Пока нет серьезного скачка вирусных заболеваний только потому, что у школьников были каникулы, студенты еще не вышли на учебу, то есть нет тесного контакта между людьми. Но если такая погода продолжится, и пойдет общение в коллективах, то стоит ожидать увеличения числа вирусных заболеваний", — заявила Галина Кирьякова.

По словам врача, высокий уровень влаги и плюсовая температура создают благоприятную для развития вирусов среду.