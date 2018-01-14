Психолог: слуховые галлюцинации легко перепутать с внутренним голосом

Мы привыкли думать о "голосах в голове" как о факторе, позволяющем выявить то или иное психическое расстройство. Ученые нашли сходство между разговорами с самим собой и мыслями вслух. В обоих случаях мозг ведет себя практически одинаково. Авторы исследования считают, что сделанное открытие поможет понять, почему при различных психических заболеваниях пациенты "слышат голоса". Проблема может быть в том, что мозг не осознает, что источником голосов является сам человек.

Внутренние голоса — это наш внутренний диалог, который возникает как очаг напряжения в коре головного мозга. Его следует отличать от слуховых галлюцинаций.

"Об отклонении от нормы можно говорить опираясь на статистику. А она говорит о том, что около 20 миллионов человек со всего мира слышат голоса в голове. Так, примерно 9% от этого числа страдают психическим расстройством", — заявил Артур Гараганов.

По словам психотерапевта, нам не всегда удается распознать своей внутренний голос, из-за чего создается впечатление, что голос слышится извне.

"Это состояние достаточно навязчивое, и если человек понимает, что его это начинает беспокоить, или он становится зависимым от внутреннего голоса — то это явный признак того, что пора обратиться к специалисту", — подчеркнул врач.

Артур Гараганов также отметил, что изредка слышать "голоса" — нормально, а иногда даже полезно для того, чтобы принять верное решение или обрести уверенность в себе.