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Вячеслав Холодков
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Холодков: ЕС готовится к новым торговым войнам с Китаем и РФ

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Эксперт РИСИ комментирует Закон о защите внутренней торговли ЕС

Закон о защите внутренней торговли ЕС, устанавливающий новые правила определения демпинга цен, направлен против Китая и России, утверждает эксперт РИСИ Вячеслав Холодков. Мир ждут новые торговые войны.

"Пока их нет, но такая норма дает в руки Еврокомиссии инструмент, чтобы в будущем, видимо, недалеком, вводить заградительные пошлины", — отметил экономист-международник.

При этом главной "жертвой" нового антидемпингового законодательства ЕС станет Китай. Именно с этой страной Брюссель стремится снизить дисбаланс во внешней торговле, который у ЕС за последние пять лет составляет порядка $150 млрд. Вместе с тем, следующий объект торговой войны ЕС — Россия, в этом эксперт не сомневается.




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