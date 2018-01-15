Холодков: ЕС готовится к новым торговым войнам с Китаем и РФ

Закон о защите внутренней торговли ЕС, устанавливающий новые правила определения демпинга цен, направлен против Китая и России, утверждает эксперт РИСИ Вячеслав Холодков. Мир ждут новые торговые войны.

"Пока их нет, но такая норма дает в руки Еврокомиссии инструмент, чтобы в будущем, видимо, недалеком, вводить заградительные пошлины", — отметил экономист-международник.

При этом главной "жертвой" нового антидемпингового законодательства ЕС станет Китай. Именно с этой страной Брюссель стремится снизить дисбаланс во внешней торговле, который у ЕС за последние пять лет составляет порядка $150 млрд. Вместе с тем, следующий объект торговой войны ЕС — Россия, в этом эксперт не сомневается.