Эксперт: в Молдове вспомнили о конвенции о трансграничном телевидении

Запрет вещания российскими телеканалами информационно-аналитических передач в Молдове проведен под тем предлогом, что Россия не является участницей Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Это не более чем повод, говорит эксперт РИСИ Александр Шевченко.

"Эта конвенция была подписана ещё в 1989 году. То есть, почти 30 лет ни одна из правительственных структур, которая руководила страной, не вспоминала об этом документе, и он не оказывал влияния на внутриполитическую обстановку и тем более на развитие телевидения и радиовещания в стране. А теперь вдруг вспомнили об этом документе", — заявил эксперт.

Также аналитик добавил, что инициатива молдавских парламентариев не нашла поддержки и на Западе.

"Известная своими старыми демократическими традициями Европа отреагировала не так, как хотелось бы кишиневским властям. Уже стало известно, что в ОБСЕ дали негативную оценку этому решению. Социалистическая партия Молдавии будет обращаться в Совет Европы, к другим европейским инстанциям, чтобы они содействовали отмене этого крайне непопулярного и абсолютно недемократического решения властей", — заключил Шевченко.