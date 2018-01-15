Петровская: Болгария — это очень слабый председатель Евросоюза

11 января 2018 года официально стартовало председательство Болгарии в Евросоюзе. Впервые со времени вступление в ЕС в 2007 году Болгария в течение 6 месяцев будет координировать деятельность основных органов и институтов европейского сообщества.

Балканское государство слишком слабо, зависимо и коррумпировано, говорит эксперт РИСИ Оксана Петровская.

"Многочисленные проблемы, стоящие перед Болгарией, свидетельствуют о том, что она будет слабым председателем Евросоюза. Но не стоит забывать, что для Европейской комиссии это выгодно, так как она может сама формировать повестку и добиваться оптимальных решений", — заявила эксперт.