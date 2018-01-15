Брутер: Запад пытается выстроить систему для работы с мигрантами

Власти Франции расширят действующие в стране экспериментальные центры по приему и размещению беженцев. Ситуация с беженцами несколько стабилизировалась, однако и сейчас остается напряженной.

Как заявил глава МВД Франции Жерар Коллон, в ближайшие месяцы откроются 200 мест на регион, а в столичном Иль-де-Франс их количество достигнет 900. Глава французского ведомства также выразил надежду на заключение нового протокола по вопросу мигрантов с Великобританией.

Насколько успешным окажется французский опыт — об этом в эфире радио Sputnik говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.