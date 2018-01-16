Михайлов: в США издан новый антироссийский манифест

В США презентовали новый доклад о российском влиянии на американскую демократию и мировые процессы, об этом заявил американский сенатор-демократ Бенджамин Луис Кардин.

Этот документ — в первую очередь элемент внутриполитической борьбы в США перед грядущими выборами в Конгресс, говорит эксперт-американист Сергей Михайлов.

"Нападки на Россию в этом докладе в равной степени соединены с критикой Трампа. Москву обвиняют во всех грехах, и при этом Трампа осуждают за то, что он на это никак не реагирует и оставляет без внимания явную угрозу национальной безопасности США, якобы ни один президент не был так недальновиден и близорук", — заявил Михайлов.

Эксперт добавил, что если тема борьбы с властями России и может быть воспринята положительно американским электоратом, помогая победить на выборах, то во взаимоотношениях с союзниками, которые "уже начали уставать от этого антироссийского угара", не все так просто и однозначно.