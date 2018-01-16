Шеларь: курс лея продолжит укрепляться

Экономист Галина Шеларь рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, продолжит ли молдавский лей укреплять свои позиции по отношению к евро и доллару

За последние несколько месяцев молдавский лей укрепил свои позиции к американскому доллару и евро.

Экономист Галина Шеларь рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, с чем связана такая тенденция и продолжится ли она.

"С моей точки зрения, официальный курс валют, установленный Национальным банком несколько оторван от действующих тенденций молдавской экономики. И первая причина — слишком высокая норма обязательных резервов. Это те деньги, которые хранятся в Национальном банке, но не могут быть использованы коммерческими банками. Это такая "законсервированная" сумма, которая по решению Нацбанка может появиться в молдавской экономике. И, если она появится, то курс лея будет укрепляться", — заявила Галина Шеларь.

Экономист также выразила мнение, что курс лея зависит и от развития бизнес-среды в Молдове.

"Если экономические агенты начнут брать кредиты на развитие бизнеса, то вполне вероятно, что такие позитивные тенденции продолжатся. По крайней мере резкого обесценивания лея точно не произойдет", — подчеркнула собеседница.