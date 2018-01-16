Колацки: отставки в Молдове ничего не решат

Депутаты парламента вернулись к работе 15 января. С 1 февраля стартует весенняя сессия, на повестке которой реализация Соглашения об ассоциации с ЕС, внедрение законов о борьбе с коррупцией, а также реформа юстиции.

Политолог Анжела Колацки рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, стоит ли ожидать каких-то изменений в работе правительства и парламента после прихода новых министров.

"Состав правительства изменился практически на 70%, в таком случае все его члены должны были уйти в отставку, а на смену им должно было прийти новое, с новой программой. А у нас практически ничего не изменилось, задачи не поменялись. На самом деле серьезные изменения начнутся только тогда, когда будут заметны какие-то экономические успехи, и простой гражданин поймет, что кроме него самого никто не будет действовать в его интересах ", — отметила Анжела Колацки.