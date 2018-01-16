Журавлев: экс-премьера Румынии сняли за излишнюю самостоятельность

Румынский премьер-министр Михай Тудосе объявил о своей отставке после решения Социал-демократической партии лишить его политической поддержки. Президент страны Клаус Йоханнис объявил, что назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра страны Михая Фифора.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил в эфире радио Sputnik, что причина отставки премьера заключается в том, что он не является лидером партии.

"Главная причина заключается в том, что Михай Тудосе не возглавляет партию Социал-демократов. Сам лидер по закону занять данный пост не может из-за судимости, но и слишком самостоятельный премьер его тоже не устраивает. Вообще, если человек с судимостью может занять пост лидера партии, то это уже говорит о том, что политическая система находится в глубоком кризисе", — заявил политолог.

Дмитрий Журавлев предположил, что политическая ситуация в Румынии не изменится, если должность премьера снова займет представитель парламентской партии.