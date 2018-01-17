Эксперт: США хотят сделать из Сирии проамериканское государство

США передали партию переносных зенитно-ракетных комплексов сирийским курдам. Речь идет о бойцах отрядов народной самообороны, которые входят в боевое крыло "Демократических сил Сирии". Данное формирование было организовано при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Как заявил в эфире радио Sputnik доктор политических наук Илдус Ярулин, это свидетельствует о том, что американцы будут активно вмешиваться в политику Сирии.

"США попытаются сделать из Сирии проамериканское государство. Поддерживая курдов, американцы делают из них серьезного политического игрока, который будет действовать в интересах Штатов", — отметил политолог.