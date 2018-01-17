Эксперт: западные СМИ часто грешат откровенными "фейками"

Российский социолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik проанализировал методы, посредством которых в ЕС будут различать правдивую информацию и "фейковые" новости

Евросоюз запустит механизм борьбы с выдуманными новостями. Об этом заявила еврокомиссар Мария Габриэль по итогам первого заседания Экспертной группы по противодействию "фейк ньюз". По ее словам, 40 специалистов, представляющих СМИ, социальные сети, научную среду и технологические секторы экономики, работают над определением понятия "фейковых новостей".

Как отметила Габриэль, "большинство ложной информации не подпадает под действие законодательства Евросоюза", и в связи с этим в едином европейском сообществе необходимо усилить контроль за "неучтенной" информацией.

Между тем, как в ЕС будут разделять информацию на правдивую и не соответствующую действительности? И как будут относиться эксперты из ЕС, отвечающие за "стерильность" новостей к информации из России?

Об этом в эфире радио Sputnik дал директор российского Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

"Проблема "фейковых" новостей существует во всем мире, и экспертам будет очень тяжело отделить "зерна от плевел". Если они будут считать "фейковой" новость, которая, по их мнению, распространяется в интересах России, это будет самым простым и однобоким методом. Но они должны не забывать, что любая новость носит оттенок "фейка", ведь ее можно подать по-разному. Западные СМИ грешат тем, что систематически подают различные новости, как в позитивном, так в негативном ключе, придавая им нужный оттенок", — заявил Смирнов.