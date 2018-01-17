Мнение: на пособие по инвалидности в Молдове не выжить

Сотрудник радиостудии Sputnik Молдова Анатолий Беров рассказал в эфире о том, на что ему хватило бы пособия по инвалидности, если он не получал бы зарплату

О том, что существует проблема людей с ограниченными возможностями говорят все, кому не лень. Однако, как правило, все эти разговоры заканчиваются сочувствием и "мимишными" пожеланиями "не терять духа и самообладания", "бороться и побеждать". А на деле, как только порционное сочувствие заканчивается, человек с ограниченными возможностями остается фактически наедине со своими проблемами, с недугом и неспособностью обеспечить себя самым необходимым.

В странах Евросоюза этим людям уделяется особое внимание, включающее обязательное лечение, прохождение курсов реабилитации и рекреационных процедур, выплаты пособий, покрывающих нужды человека, прикованного к инвалидному креслу.

В Молдове человек с ограниченными возможностями может лишь мечтать об этом. Везет тому "колясочнику", которого в состоянии содержать близкие, но много и тех людей в инвалидных креслах, которые вынуждены довольствоваться лишь мизерными пособиями, которые далеко не дотягивают до уровня прожиточного минимума по республике, варьирующего у отметки в 2200 леев.

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться у своего коллеги, который работает звукооператором, Анатолия Берова: на что ему хватило бы пособия по инвалидности в 1520 леев, если бы он не получал зарплату?

Откровения нашего коллеги, прозвучавшие в эфире радиостудии Sputnik Молдова, заставили всерьез задуматься о том, как выживают сотни людей из нашей страны, получающие фактически копейки и прикованные к коляскам, будучи нетрудоспобными.