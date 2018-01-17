Тренер: многие не так занимаются в спортзале, нанося вред здоровью

Персональный тренер одного из фитнес-центров Кишинева Роман Билецкий рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какие наиболее распространенные ошибки допускают новички, приходящие в тренажерный зал

Отгремели новогодние праздники и многие, кто сдержал слово перед собой и проявил чудеса силы воли, с воодушевлением идут в тренажерные залы и фитнес-центры в надежде сбросить лишние килограммы и избавиться от надоевших вредных привычек.

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Однако тот энтузиазм, с которым многие подходят к моменту начала занятий в тренажерном зале, может сыграть с такими оптимистами весьма злую шутку. В своем стремлении к сиюминутному достижению результатов, в страстном желании получить такую фигуру, как на баннерах у входа в фитнес-центр, многие неумолимы и "гоняют" себя до седьмого пота на беговой дорожке или велотренажере, стараются "взять на грудь" чуть ли не все железо, которые есть в тренировочном зале. Как результат — ухудшение самочувствия, приступы аритмии, одышка, скачки артериального давления и многие другие, мягко говоря, неприятные последствия.

О наиболее распространенных ошибках, которые допускают новички в начале тренировок, о стереотипах, которые присутствуют в умах многих начинающих атлетов, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал персональный тренер одного из фитнес-центров Кишинева Роман Билецкий.