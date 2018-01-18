Мидриган: в Молдову попадает все больше нелегального оружия

Юрист Павел Мидриган рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, откуда в республику поступает неучтенное властями огнестрельное оружие

Все чаще в Кишиневе и других городах Молдовы стали происходить стычки между людьми, итогом которых является стрельба из огнестрельного оружия. Последние шокирующие случаи произошли в преддверие и во время новогодних праздников, в результате которых два человека попали в реанимацию в тяжелом состоянии, а один был убит на месте. Причем в случае с перестрелкой, закончившейся летальным исходом, в ход было пущено оружие, которое находилось на руках у злоумышленников незаконно.

Откуда в Молдову попадают "черные стволы", в состоянии ли власти страны взять под контроль ситуацию с неучтенным огнестрельным оружием, которое ходит по рукам?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал юрист Павел Мидриган.