Жук: нельзя доводить отношения с Россией до критической точки

По мнению собеседника, двусторонние отношения близки к критической точке, несмотря на устремления президента Молдовы. Виктор Жук считает, что в России это понимают, зная об ограниченных полномочиях главы молдавского государства.

"Я думаю, что отношения не должны перейти критическую точку. Это не пойдет на пользу гражданам республики, экспортерам, производителям фруктов и овощей, которые ориентируются на рынки Российской Федерации", — сказал Виктор Жук.

По его мнению, у президента Молдовы еще есть резервы для отстаивания своей позиции. Но и правительство, по его словам, не должно доводить до критической точки, "потому что хуже уже некуда".

"Мы возвращаемся в 2006 и 2014 года, когда было введено эмбарго. А это не идет на пользу Республике Молдова", — резюмировал эксперт.